Agronegócio: superávit soma US$ 29,03 bilhões no ano Brasília, 8 - O superávit da balança comercial do agronegócio somou US$ 29,03 bilhões no acumulado de janeiro a outubro deste ano, mostram dados divulgados hoje pela Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura. O resultado é 34,7% superior ao registrado em igual período de 2003, quando o saldo comercial foi de US$ 21,551 bilhões. O superávit é recorde para períodos de janeiro a outubro. De acordo com o governo, as exportações de produtos agrícolas somaram US$ 33,054 bilhões no acumulado até outubro, também recorde para o período. Os embarques de produtos agrícolas cresceram 29,5% na comparação com igual período de 2003. Entre janeiro e outubro do ano passado, as exportações foram de US$ 25,524 bilhões. O agronegócio foi responsável por 41,78% das vendas externas totais do País neste ano, que somaram US$ 79,121 bilhões, informou a área técnica do ministério. No acumulado de janeiro a outubro, as importações cresceram 1,31% em relação a igual período de 2003. Em 2004, os gastos com importações de produtos agrícolas somaram US$ 4,025 bilhões, contra US$ 3,972 bilhões nos dez primeiros meses de 2003. (segue)