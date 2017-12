Agronegócio: Turra diz que área econômica do governo é insensível Brasília, 9 - O deputado federal Francisco Turra (PP-RS) disse há pouco que "a área econômica do governo foi e é muito insensível" aos pleitos de liberação de recursos para a agricultura. "Eles (a área econômica) acham que liberar dinheiro para a agricultura é o mesmo que rasgar dinheiro", comentou o deputado, que foi ministro da Agricultura de abril de 1998 a julho de 1999. Francisco Turra foi o primeiro a deixar o ministério da Agricultura onde participava de café da manhã com os ministros da Agricultura Roberto Rodrigues, da Fazenda Antonio Palocci e parlamentares da bancada ruralista. De acordo com o deputado, o ministro Rodrigues abriu o encontro e disse que está "muito apreensivo e preocupado com a situação da agricultura em 2005." Segundo Turra, Rodrigues disse que é muito importante que o governo disponibilize em 2005 recursos para políticas de apoio à comercialização. Turra afirmou que durante a apresentação, Rodrigues disse aos participantes do encontro que há um sério risco de a agricultura ter em 2005 um novo ciclo de endividamento. "O próximo ano será de entressafra de boas notícias. Em 98 quando fui ministro da agricultura vi de perto os estragos do início do período de endividamento", relatou Turra. Ele lembrou que em 1998 o ministério da Agricultura tinha R$ 1,4 bilhão para investir em políticas de apoio à comercialização, montante muito superior aos atuais R$ 271 milhões. "A safra agrícola era muito menor, mas tínhamos muito mais dinheiro para dar apoio à comercialização", comentou Turra. O parlamentar disse ainda que até o momento em que ele deixou a reunião, o ministro Palocci não tinha se manifestado sobre o pedido do setor de aporte financeiro para comercialização da safra. Turra também pediu que o governo tome medidas para conter o contrabando de vinho de países vizinhos para o Brasil. Ele calculou que 50 mil caixas de vinho entram ilegalmente no país por ano. Ainda em relação à cadeia produtiva da uva, ele pediu ao ministério da Fazenda liberação de recurso para o Empréstimo do Governo Federal (EGF), linha de crédito que permite a estocagem. De acordo com Turra, a produção de uva no país será de 630 mil toneladas e que desse total 150 mil t podem ser perdidas por falta de linhas que permitam a estocagem. Além de Turra, outros 10 parlamentares devem apresentar questões pontuais sobre as cadeias produtivas do agronegócio.