Agronegócio: Vilela quer convocar ministros para audiência pública São Paulo, 28 - O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, Leonardo Vilela (PP-GO), que participou da abertura da 13ª Exposição Nacional da Pecuária Leiteira (Expomilk 2004), em São Paulo, disse à Agência Estado que irá convocar para uma audiência pública os ministros da Agricultura (Roberto Rodrigues), da Fazenda (Antonio Palocci) e do Planejamento, Orçamento e Gestão (Guido Mantega). O objetivo é discutir a questão do financiamento para comercialização da safra agrícola. Vilela considerou elevados os números da previsão de safra 2004/05 divulgados ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Fiquei surpreso pois, pelo desânimo dos produtores, esperava uma área menor do que na safra passada, ou no mesmo nível". Ele salientou que os números para o plantio de inverno, principalmente a safrinha de milho, podem estar superestimados, uma vez que as chuvas atrasaram o plantio da safra de verão no Centro-Oeste e podem comprometer o cultivo de inverno. Villela afirmou que está preocupado com a redução no nível de tecnologia empregado na condução das lavouras, em virtude do descompasso entre a alta de preços dos insumos agrícolas e a cotação das commodities no mercado internacional. Outro ponto que será discutido na audiência pública com os ministros será o aumento do volume de recursos a serem aplicados na defesa sanitária a fim de que o País não fique exposto a situações como o boicote imposto pela Rússia à importação de carne bovina. O terceiro ponto a ser abordado na audiência será a locação de mais recursos para pesquisa agropecuária, cujo volume destinado à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) está estimado em cerca de R$ 100 milhões. "A defasagem nas pesquisas realizadas pela Embrapa, por causa da falta de recursos, pode funcionar como bomba-relógio, que mais tarde irá se refletir no atraso do nível tecnológico da agricultura brasileira", finalizou.