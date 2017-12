Agronegócios: Alckmin transfere a sede da Apta para Campinas Ribeirão Preto, 20 - O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), assina na quarta-feira o decreto que transfere a sede da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) da capital paulista para Campinas. A cidade do interior reúne os principais centros de pesquisas ligados à APTA, motivo apontado pelo governo para adotar a mudança. A sede da agência que centraliza a pesquisa no Estado será no prédio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), no qual será realizada também a cerimônia de transferência, na quarta-feira às 14h30. Alckmin assinará ainda, no evento, outros dois decretos relativos à Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O primeiro formaliza a contratação de 201 técnicos e pesquisadores que serão destinados aos seis institutos da Secretaria. Eles foram aprovados em um concurso realizado neste ano que selecionou 382 pesquisadores. Os 171 restantes devem ser chamados até o início de 2005. O último decreto concede uma suplementação orçamentária de R$ 1,3 milhão para a pesquisa agropecuária em São Paulo.