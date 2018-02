Agropecuária recebeu 12% dos recursos do BNDES em maio Rio, 19 - A agropecuária recebeu R$ 487 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em maio, correspondentes a 12% do total de liberações do banco no mês passado, que foi de R$ 4,220 bilhões. A infra-estrutura recebeu R$ 1,600 bilhão, ou 38% do total. À indústria foram destinados R$ 1,729 bilhão (40% do total) e ao setor de comércio e serviços, R$ 404 milhões. A infra-estrutura respondeu por 51% dos valores de apoio do banco aprovados. Foram destinados ao setor R$ 3,764 bilhões dos R$ 7,304 bilhões aprovados pela instituição no mês passado. A indústria teve aprovações de R$ 2,385 bilhões (33% do total). Os valores aprovados foram bem menores para comércio e serviços (R$ 647 milhões) e agropecuária (R$ 509 milhões). O setor social recebeu R$ 160 milhões em maio e R$ 2,268 bilhões em 12 meses. As aprovações para o setor social, porém, atingiram valores bem maiores que os desembolsos: foram R$ 19,750 bilhões em 12 meses, sendo R$ 2,696 bilhões em maio.