Agroquímicos: SP abre dois postos de recolhimento de embalagens Ribeirão Preto, 21 - A Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo (Coopercitrus) inaugura amanhã dois postos de recebimento de embalagens vazias de agroquímicos. Os postos funcionarão nos municípios paulistas de Aguaí e de Pirassununga e poderão armazenar de 4 a 5 toneladas de embalagens ao mês. No último dia 17, a Coopercitrus havia inaugurado o posto de recebimento de Limeira. Responsável pelo recolhimento de 2.304 toneladas de embalagens entre janeiro e novembro de 2004, 93,7% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior, o Estado de São Paulo possui mais de 60 unidades de recebimento, de acordo com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV).