AIE diz que preço do petróleo atingiu piso em torno de US$50-60

O petróleo caiu abaixo de 66 dólares na quarta-feira, ampliando as perdas do recuo de mais de 1 dólar no dia anterior, devido a renovadas preocupações sobre a economia dos EUA após uma queda na confiança do consumidor e dados industriais mostrando um aumento nos estoques do petróleo.

Nesta quarta-feira, o petróleo era negociado em torno de 64 dólares, caindo mais de 3 dólares devido uma queda forte e inesperada nos estoques dos Estados Unidos na semana passada.

"A evidência até agora sugere que os preços provavelmente atingiram um piso que deve ser em torno de 50 a 60 dólares", disse à Reuters Eduardo Lopez, analista sênior de demanda por petróleo da AIE, no intervalo de uma conferência sobre petróleo e gás.

"Portanto, a menos que algo dramático aconteça, é plausível... que os preços permaneçam de novo em torno desse nível, claro com provavelmente muita volatilidade", disse ele.

Lopez afirmou que, em um cenário de preços "relativamente altos" no meio de uma grande recessão, mais cortes da Opep quando o grupo exportador se reunir em setembro podem levar a uma outra reação da demanda e impactar sobre os preços.

"Assim, sob tais circunstâncias, eu ficaria bastante surpreso em ver outro grande corte da Opep em setembro", disse Lopez.

A AIE age como conselheira de 28 economias industrializadas.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo manteve a produção estável em sua última reunião depois de concordar em cortar 4,2 milhões de barris por dia da produção de petróleo, em uma tentativa de sustentar os preços, abatidos pela crise financeira.

