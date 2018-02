AIE vê aumento na demanda por petróleo no 4o tri puxado por Ásia

Após uma contração anual na demanda nos três primeiros trimestres, a AIE apurou em relatório mensal que o consumo de combustível está avançando nos últimos três meses do ano.

A agência com sede em Paris elevou sua estimativa para a demanda global de petróleo em 210 mil barris, para 84,8 milhões de barris por dia no ano de 2009, acompanhando a retomada de força da economia mundial.

A Ásia lidera a recuperação do crescimento. Consumidores em países desenvolvidos, onde as economias continuam frágeis, são mais sensíveis à alta dos preços, com sinais de recuo da demanda quando os preços ultrapassam os 80 dólares, disse David Fyfe, diretor da divisão de indústria do petróleo e mercados da

AIE.

"Se os preços continuarem se recuperando, há um risco para a economia global como um todo, mesmo para aquelas economias no Oriente Médio", disse Fyfe.

A demanda de petróleo do próximo ano deve chegar a 86,2 milhões de barris por dia, seguindo dados preliminares mais fortes que o esperado na América do Norte e aumento da demanda em países da Ásia e Oriente Médio não membros da OCDE.

(Reportagem adicional de Christopher Johnson)