Air France-KLM anuncia Fortaleza como novo hub das operações no Brasil

SÃO PAULO - Fortaleza é a capital do Nordeste escolhida para ser o novo hub da Air France-KLM no Brasil. A companhia europeia fez o anúncio em evento para a imprensa junto com a Gol, com a qual detém um acordo de aliança estratégica (codeshare) desde 2014.

As rotas para Paris e Amsterdã se iniciarão juntas, em maio de 2018, e serão operadas pela Joon, nova companhia da Air France-KLM. Serão 5 voos semanais, com duração de cerca de 9 horas. Para Paris, haverá dois voos semanais, às sextas-feiras e domingos, com a aeronave A340. Para Amsterdã, serão três voos por semana, às segundas, quintas e sábados, feitos com a aeronave A330.

De acordo com Jean-Marc Pouchol, diretor geral da Air France-KLM para a América do Sul, a localização geográfica e o potencial de atrair clientes europeus foram elementos-chave para escolha do novo hub. O executivo também reforçou que este não é um projeto voltado somente para lazer, mas também para negócios.

"É a primeira vez que temos uma simultaneidade completa de início de operações, e também com uma frequência não usual, de 5 voos, disse o presidente da Gol, Paulo Kakinoff.

Paulo Kakinoff reforçou que o novo hub das operações da Air France-KLM em Fortaleza levará a um aprimoramento das operações da aérea brasileira na capital cearense. Para proporcionar conexões mais rápidas e eficientes, serão feitos ajustes nos horários dos voos existentes. Também crescerá a oferta de voos para 5 cidades das regiões Norte e Nordeste: Natal, Recife, Salvador, Belém e Manaus.

"A malha estará efetiva na virada do primeiro para o segundo trimestre de 2018", disse Kakinoff, em coletiva de imprensa organizada pela companhia europeia e pela Gol.

Salvador e Recife também estavam sendo cogitadas para o novo hub da Air France-KLM. Pesou a favor da capital cearense a nova administração do aeroporto, conquistada pelo consórcio alemão Fraport AG no leilão de concessão em abril deste ano. Em 2016, a movimentação de passageiros no aeroporto internacional da capital cearense chegou a 5,7 milhões.

Kakinoff também ressaltou a atratividade do hub devido principalmente ao curto tempo de conexão, que será de aproximadamente uma hora.

As companhias não revelaram valores dos investimentos nesse projeto.