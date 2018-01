Air France lança companhia aérea de baixo custo

A Air France lançou oficialmente nesta segunda-feira a “Joon”, sua nova companhia aérea de baixo custo, visando a atrair uma clientela mais jovem e recuperar a lucratividade de algumas rotas. A companhia informou que a Joon começará voando para seis destinos. A partir de 1º de dezembro, a empresa terá voos para quatro cidades europeias: Barcelona, Berlim, Lisboa e Porto. A Joon voará também para Fortaleza, no Brasil, e para Seychelles a partir do fim de março do ano que vem.

As tarifas individuais para cidades europeias devem partir de € 39, e as para o Brasil e Seychelles devem variar entre € 249 e € 299.

A Joon contratará mil pessoas para compor sua tripulação até 2020, de acordo com o presidente executivo da Air France, Franck Terner. Ele informou ainda que a companhia aérea inicialmente usará a aeronave A340, da Airbus, em rotas de longa distância, e mudará para as mais modernas A350 a partir de 2019.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Joon, que tem a geração apelidada de ‘Millennials’ como alvo, será comandada por Jean-Michel Mathieu, que esteve envolvido no projeto desde o começo e já assumiu várias posições dentro do grupo Air France-KLM.

+ Quer viajar de milhas? Compare os programas e conheça seus direitos

A Air France quer reduzir os custos para competir melhor com outras empresas aéreas do Golfo em rotas de longa distância e com companhias de baixo custo em rotas mais curtas.

Outros grupos que estão investindo em ofertas de baixo custo são IAG, dona da British Airways, a Eurowings, da alemã Lufthansa e a canadense WestJet. Enquanto isso, problemas na Ryanair ressaltaram a disputa por passageiros no setor.

Em julho, a Air France-KLM manifestou otimismo em relação aos preços para o restante do ano, após a boa demanda por viagens resultar em lucro melhor que o esperado no segundo trimestre. / REUTERS