Airbus da australiana Jetstar faz pouso de emergência em Bali Um Airbus operado pela empresa australiana Jetstar, com mais de 300 pessoas a bordo, fez um pouso de emergência na ilha de Bali, na Indonésia, devido a problemas de motor, informaram nesta segunda-feira uma autoridade do aeroporto e um porta-voz da companhia aérea. A aeronave viajava de Bangcoc a Melbourne quando foi detectado um problema em um dos motores. O avião foi desviado para Denpasar, onde pousou em segurança às 4h46 (17h46 de domingo, no horário de Brasília), e o problema está sendo investigado, segundo um porta-voz do aeroporto. De acordo com um representante da Jetstar, um dos motores desligou-se automaticamente após o sistema de computadores detectar o problema. "Estamos em discussão com a Airbus. O avião só tem três semanas e estamos um pouco confusos. Não descartamos mais discussões (com a Airbus) sobre o impacto financeiro para nós", afirmou ele. A Jetstar, subsidiária de baixo custo da Qantas Airways, triplicou em tamanho desde que foi lançada, três anos atrás. (Com reportagem de Michael Smith em Sydney)