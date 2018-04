Airbus está pronta para cortar produção e ampliar financiamento A Airbus está preparada para reduzir sua produção pela primeira vez desde os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos se a crise financeira global continuar a se agravar, afirmou o presidente-executivo da empresa no fim da segunda-feira. Em uma mudança de tom, a rival européia da Boeing também afirmou que vai ajudar mais companhias aéreas a financiar suas compras diante da escassez do crédito, disse Tom Enders. A crise financeira e a recessão são um grande golpe contra as companhias aéreas que mal se recuperaram da disparada dos preços do petróleo. A Airbus prevê um recuo nas encomendas no próximo ano. No mês passado, a Airbus suspendeu planos para aumentar produção em cerca de 10 por cento diante de uma carteira de pedidos recorde. A suspensão ocorreu porque a crise de crédito e a queda no tráfego de passageiros ameaçam com cancelamentos e adiamentos de encomendas. "Não estamos em uma posição ruim nessa situação (crise financeira), mas não excluímos novas ações se a situação se deteriorar mais", afirmou o executivo em evento a jornalistas. A Airbus congelou sua produção no nível de 36 aeronaves de corredor único (single aisle) e de 10 jatos maiores, de dois corredores. A empresa adiou por prazo indefinido planos anteriores de ampliar esses níveis para 40 e 11 unidades, respectivamente. A Airbus, que espera produzir e entregar um recorde de 470 aviões este ano, cortou suas entregas anuais pela última vez em 2002. A companhia também está pronta para financiar vendas de aviões diante da queda no ritmo do mercado que movimenta 50 bilhões a 60 bilhões de dólares. Em contraste com a divisão da Boeing dedicada a financiamentos, a Airbus limita suas atividades de crédito para impulsionar vendas, mas a companhia norte-americana acusa a Airbus de cortar preços. A Airbus tem atualmente uma exposição de 1,2 bilhão de dólares a financiamentos, segundo resultados do último trimestre, e alguns executivos recentemente falaram em dobrar essa exposição em 2009. Mas Enders indicou que esse número pode ir ainda mais para o alto, citando que a Airbus chegou a financiar 6,1 bilhões de dólares em 1998 e 4,8 bilhões de dólares em 2003. "Muito depende do quão longo será o aperto de crédito", disse ele.