Alcoa tem prejuízo menor que o esperado no 2o trimestre

A Alcoa, assim como outras fabricantes de metais, tem reduzido suas operações e cortou postos de trabalho frente aos preços baixos, uma vez que a recessão econômica global cortou a demanda dos setores de construção civil, eletrônica e automóveis.

"Eles conseguiram resultados melhores que o esperado ao economizar nos custos", disse o co-administrador do fundo de recursos naturais da U.S. Global Investors. "Ano após ano a produção também vem caindo sequencialmente, mas parece que eles conseguiram conter as despesas".

As ações da Alcoa subiram 5 por cento, para 9,92 dólares, no pregão after-market após fechar o dia aos 9,46 dólares.

O prejuízo líquido da empresa no segundo trimestre foi de 454 milhões de dólares, ou 0,47 dólar por ação, em comparação com os lucros de 546 milhões, ou 0,66 dólar no mesmo período em 2008, informou a fabricante de alumínio, com sede em Pttsburgh, no estado norte-americano de Pennsylvania.

Mas os prejuízos com operações contínuas foi de 0,32 dólar por ação e, excluindo a reestruturação, o prejuízo foi de 0,26 dólar. O número supera os 0,38 dólar esperados por analistas, segunda a Reuters Estimates.

A receita da Alcoa caiu para 4,2 bilhões de dólares dos 7,2 bilhões do mesmo período no ano anterior, uma vez que a empresa reduziu a produção de alumínio e de alumina como reação à queda na demanda.

"É uma vitória", disse Stephen Massocca, diretor administrativo da Wedbush Morgan em San Fransisco, na Califórnia, que acrescentou que os resultados podem impulsionar o mercado.

A empresa afirmou que o preço médio de alumínio na bolsa de metais de Londres no segundo trimestre estava em 1,485 dólar por tonelada, o que representa uma alta de 9 por cento em relação ao primeiro trimestre de 2009, mas uma queda de 49 por cento em relação ao segundo trimestre de 2008.

A recessão econômica afetou a maioria dos mercados finais da Alcoa-- automóveis, transporte comercial, construção civil e aéreas, disse a empresa.

Em resposta aos tempos difíceis, a Alcoa-- primeira empresa do índice Dow Jones a divulgar seus resultados --cortou seus dividendos, suas despesas, milhares de postos de trabalho e levantou 1,3 bilhão de dólares para superar a recessão.

Mas nesta quarta-feira, a empresa afirmou que sua mina de bauxita em Juruti, no Brasil, e a atualização e expansão de sua refinaria de alumina em Alumar já estão sendo comissionadas. O primeiro carregamento de bauxita de Juruti deve chegar aos Estados Unidos nos próximos 90 dias.

Já a refinaria de Alumar já começou sua primeira produção de alumina e deve atingir o objetivo de produção total durante a segunda metade do ano. A alumina, que é refinada a partir da bauxita, é depois fundida e transformada em alumínio.