Álcool: ANP e Mapa assinam convênio de fiscalização hoje Álcool: ANP e Mapa assinam convênio de fiscalização hoje Deve ser assinado hoje, às 10h30, em Brasília, pelo ministro Luís Carlos Guedes Pinto, e o pelo diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, um convênio para intensificar a fiscalização na produção e consumo final de álcool. Além dos usineiros, os postos de gasolina e as distribuidoras também serão atingidos pela medida. Hoje, esses dois órgãos acompanham as pontas opostas dessa cadeia produtiva. Ao Ministério da Agricultura cabe fiscalizar a produção de cana-de-açúcar e o destino da matéria-prima. A ANP atua no lado oposto, ou seja, nos distribuidores e postos de gasolina. A idéia é aglutinar os dados obtidos pelo ministério e pela agência e trocar informações sobre a produção nacional de álcool.