Álcool cai 7,75% e gasolina recua 3,84% em Ribeirão Preto (SP) Ribeirão Preto, 19 - O preço do álcool hidratado recuou 7,75% e o da gasolina caiu 3,84%, entre ontem e hoje (19), na maioria dos postos de combustíveis de Ribeirão Preto (SP). O litro do álcool recuou de R$ 1,30 para R$ 1,20 e o da gasolina caiu de R$ 2,60 para R$ 2,50 em grande parte dos revendedores da cidade paulista, que comemora hoje 151 anos. Em alguns postos bandeira branca a gasolina pode ser encontrada a R$ 2,47 o litro e o álcool a R$ 1,17. De acordo com o presidente regional do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), Renê Abade, a queda nos preços dos combustíveis ao consumidor é reflexo do repasse feito pelos proprietários dos postos da redução no valor do álcool e da gasolina feita pelas distribuidoras. Segundo ele, a queda do álcool hidratado e da gasolina, que tem 23% de álcool anidro, "é uma conseqüência natural da queda no preço nas usinas e agora acho que o preço está dentro valor real", disse Abade. Desde o começo da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul do País, em abril, preço do álcool hidratado já caiu 25% nos postos de combustíveis de Ribeirão Preto, já que o litro do combustível chegou a ser cotado em R$ 1,60. No entanto, em algumas cidades da região, como Orlândia, por exemplo, é possível encontrar o álcool comercializado até a R$ 1 o litro, em média, em alguns postos.