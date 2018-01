Álcool: Cepea deve divulgar indicadores semanais Álcool: Cepea deve divulgar indicadores semanais O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (Cepea/Esalq/USP) deve divulgar hoje os indicadores semanais de preço de álcool anidro combustível, de álcool hidratado combustível e outros fins. Os indicadores resultam do levantamento diário de preços negociados nas usinas por meio de um convênio firmado entre o Cepea, a União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (Unica) e a Organização dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo (Orplana).