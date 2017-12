Álcool: empresa instala destilaria no Minnesota (EUA) São Paulo, 11 - A Bushmills Ethanol Inc. iniciou a construção de uma destilaria perto de Atwater, Minnesotta, Estados Unidos, que transformará 14 milhões de bushels de milho (355 mil toneladas) em 40 milhões de galões (150 milhões de litros) de álcool combustível por ano, informa a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA) dos EUA. O país tem hoje 81 destilarias com capacidade para produzir 3,4 bilhões de galões de álcool por ano. Há mais 15 em construção, que vão aumentar a capacidade de produção nacional em 670 milhões de galões.