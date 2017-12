Álcool: estoque de passagem de 400 mi/l obriga safra antecipada Ribeirão Preto, 25 - O estoque de passagem de álcool para a safra 2005/2006, em 1º de maio do próximo ano, será de apenas 400 milhões de litros no Centro-Sul do Brasil, suficiente para apenas dez dias de consumo. A avaliação, feita pelas principais lideranças do setor produtivo na reunião desta semana da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), foi acompanhada da decisão de alertar usinas e destilarias a antecipar o corte do início de maio para o final de março e início de abril, a fim de evitar o desabastecimento do combustível. O cenário traçado no encontro diverge das perspectivas tranqüilizadoras apresentadas ao ministro Roberto Rodrigues, no último dia 15 de novembro, em Piracicaba (SP). Mesmo com o processamento nesta safra 2004/2005 já superando as 300 milhões de toneladas e com metade da moagem destinada à produção de álcool, a demanda pelo combustível segue alta em virtude do aumento no preço da gasolina e dos aumentos do consumo interno e das exportações.