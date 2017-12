Álcool: indicador Esalq/hidratado sobe para R$ 0,64330 o litro São Paulo, 10 - O indicador semanal de preço do álcool subiu 0,69% nesta semana, cotado a R$ 0,64330/litro. O indicador é calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Em dólar, o indicador ficou em US$ 0.22150/litro. Os valores apresentados constituem-se em médias semanais de preços negociados no mercado do Estado de São Paulo. Confira a seguir a evolução do indicador: INDICADOR DE PREÇO DO ÁLCOOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL (E.S.P.) preço médio semanal: ---------------------------------------------------------- Período (R$/litro) (US$/litro) ---------------------------------------------------------- 06/set/04 - 10/set/04 0,64330 0.22150 30/ago/04 - 03/set/04 0,63888 0.21766 ---------------------------------------------------------- 23/ago/04 - 26/ago/04 0,64272 0.21739 16/ago/04 - 20/ago/04 0,65008 0.21752 09/ago/04 - 13/ago/04 0,65825 0.21707 02/ago/04 - 06/ago/04 0,66000 0.21631 ---------------------------------------------------------- 26/jul/04 - 30/jul/04 0,65935 0.21590 19/jul/04 - 23/jul/04 0,64892 0.21451 12/jul/04 - 16/jul/04 0,56986 0.18849 04/jul/04 - 08/jul/04 0,54240 0.17833 28/jun/04 - 02/jul/04 0,54126 0.17528 ---------------------------------------------------------- 21/jun/04 - 25/jun/04 0,53798 0.17250 14/jun/04 - 18/jun/04 0,53239 0.16952 07/jun/04 - 11/jun/04 0,53527 0.17726 31/mai/04 - 04/jun/04 0,54110 0.17168 ---------------------------------------------------------- 24/mai/04 - 28/mai/04 0,55626 0.17726 17/mai/04 - 21/mai/04 0,50350 0.15936 10/mai/04 - 14/mai/04 0,43588 0.13985 03/mai/04 - 07/mai/04 0,40939 0.13676 ---------------------------------------------------------- 26/abr/04 - 30/abr/04 0,40259 0.13715 19/abr/04 - 23/abr/04 0,38784 0.13290 12/abr/04 - 16/abr/04 0,42387 0.14627 05/abr/04 - 08/abr/04 0,44798 0.15571 ---------------------------------------------------------- 29/mar/04 - 02/abr/04 0,42501 0.14625 22/mar/04 - 26/mar/04 0,34426 0.11762 15/mar/04 - 19/mar/04 0,32970 0.11350 08/mar/04 - 12/mar/04 0,32428 0.11208 01/mar/04 - 05/mar/04 0,35422 0.12269 ---------------------------------------------------------- 25/fev/04 - 27/fev/04 0,36057 0.12319 16/fev/04 - 20/fev/04 0,31861 0.10846 09/fev/04 - 13/fev/04 0,37151 0.12762 01/fev/04 - 06/fev/04 0,48382 - ---------------------------------------------------------- 26/jan/04 - 30/jan/04 0,52502 0.18137 19/jan/04 - 23/jan/04 0,50920 0.17927 12/jan/04 - 16/jan/04 0,55884 0.19879 05/jan/04 - 09/jan/04 0,59030 0.20689 29/dez/03 - 02/jan/04 0,60714 0.21072 ---------------------------------------------------------- À vista, sem frete, sem impostos