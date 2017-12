Álcool: interior paulista recebe 2º Rally da Energia Brasileira Ribeirão Preto, 25 - O interior do Estado de São Paulo recebe, amanhã (26) e sábado (27), pelo segundo ano, o Rally da Energia Brasileira, competição que visa fomentar o uso do álcool e reúne apenas veículos movidos com o combustível. A prova, organizada pela DuPont, Volkswagen e União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), terá um "briefing" amanhã em São José do Rio Preto e largada na mesma cidade às 6 horas de sábado. Os cerca de 100 pilotos e navegadores de 50 usinas brasileiras deverão passar por 14 cidades, num percurso de 250 quilômetros, antes de chegar a Ribeirão Preto, por volta das 14 horas. O vencedor do rali ganhará uma ambulância que pode ser doada à usina representada ou à cidade.