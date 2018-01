Álcool: Japão destinará US$ 600 milhões para projeto no Brasil Piracicaba, 14 - Um grupo de executivos do Japan Bank of International Cooperation (JBIC) chega ao Brasil na próxima segunda-feira para finalizar o projeto de financiamento para a produção de etanol no Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, o projeto prevê uma linha de crédito de US$ 600 milhões e os investidores que forem utilizar os recursos terão uma carência de sete anos para iniciar o pagamento e 25 anos de prazo para saldá-lo com juro de 0,75% ao ano. O projeto deverá ser levado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser formalizado no Japão em uma viagem prevista para o primeiro trimestre de 2005. Com o financiamento, o Japão garantiria um excedente de produção de álcool de até 2 bilhões de litros por safra, o suficiente, de acordo com cálculos do Ministério, para que o país oriental consiga suprir a demanda local com a mistura de 3% de etanol à gasolina. Executivos do JBIC vão visitar Piracicaba a partir da segunda-feira. Eles terão reuniões com representantes do setor sucroalcooleiro.