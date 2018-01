Álcool: live mercado esbarra na sombra da regulamentação O balanço final do acordo entre governo e usineiros deve apresentar mais prejuízos à imagem do setor do que os possíveis ganhos que o governo teria com a fixação de preços do álcool no atacado, visando um maior controle da inflação. A intervenção estatal, após 15 anos da desregulamentação, não é benéfica ao desenvolvimento do mercado de álcool e distorce a estratégia de quem se autofinanciou para estocar álcool e vender na entressafra. Além disso, o acordo tenta tapar o sol com a peneira, ao não solucionar uma grave distorção presente na cadeia sucroalcooleira: todo o estoque de álcool fica concentrado nas mãos dos vendedores (usineiros), enquanto as distribuidoras compram o produto da "mão para a boca", sujeitas às variações dos preços de mercado. Se os estoques de álcool estivessem mais bem distribuídos entre compradores e vendedores, o mercado não assistiria a variações tão expressivas dos preços nos períodos de safra e entressafra. Pelo lado do controle da inflação, o resultado do acordo foi inócuo, pois os preços ao consumidor final não cederam até o momento. E dificilmente cederão, pois quem vende o álcool aos postos de combustíveis são as distribuidoras, que se anteciparam à lei que determina a adição de um corante laranja no álcool anidro, saíram a mercado e adquiriram volumes de álcool maiores que o habitual, semanas antes da lei entrar em vigor. Como a venda do corante é atrelada ao estoque de combustível de cada distribuidora, estas optaram por elevar seus estoques no final de 2005 para garantir a compra do corante. Este movimento acarretou na antecipação do aumento dos preços do álcool no atacado, e terminou na bomba dos postos. Este processo de repasses ocorreu justamente na semana do acordo entre governo e usineiros, em mais um fator de pressão para os preços nas primeiras semanas de 2006. Em vez do acordo emergencial, outros instrumentos de mercado bem utilizados poderiam ter aliviado o baixo nível de estoques de passagem. As tradicionais linhas de crédito (com recursos da Cide a juros subsidiados de 11,5% a.a.) para carregar parte do estoque de álcool não foram liberadas em 2005, pois foram contigenciadas. Na época do contigenciamento, o Ministério da Fazenda justificou o corte afirmando que o cenário de preços era de estabilidade e níveis de estoques confortáveis. Agora, no meio da crise, e com a possibilidade de haver desabastecimento, surgem idéias paliativas, como a formação de estoques reguladores de álcool por parte do governo. Mais uma vez o debate não toca em questões importantes, como a equalização e redução do ICMS entre os estados e a liberação de linhas de crédito para financiar os estoques de produtores e distribuidoras. A discussão acaba recaindo, de forma ineficiente, sobre a margem de lucro dos produtores de álcool. Enquanto isso, o álcool continua sendo uma eterna promessa de se tornar uma commodity internacional, com seus caminhos dificultados pela intervenção estatal, que desta vez atrapalha a livre formação de preços do produto. Uma conseqüência grave deste acordo terá reflexos no mercado futuro de álcool anidro no Brasil. A transparência na formação dos preços do álcool é fundamental para manter a liquidez no contrato de álcool negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) desde março de 2000. Negociado em R$/m3, o contrato tem ponto de formação de preço em Paulínia (SP), município que abriga grande parte das distribuidoras de combustíveis do país, além de estar muito próximo do maior cinturão produtor de álcool do mundo. O teto de preço fixado entre as duas partes, de R$ 1,05/litro de álcool, limita as operações de compra e venda nos vencimentos até o mês de março/2006, pois o acordo já funciona como uma indicação de preço no mercado físico até o início da próxima safra (meados de março/2006). Com isso, os negócios no mercado futuro operam sem especulação e liquidez, tendendo a minguar. Em seu pico de liquidez o contrato de álcool anidro chegou a representar 1,5% da produção nacional de álcool em junho de 2002, o que certamente é um percentual baixo. Mas é um indicador de preços importante para os empresários do setor definirem suas estratégias de produção no curto e médio prazo, auxiliando na decisão de produzir mais açúcar ou mais álcool em um determinado mês (mix de produção), tendo como base os mercado futuros de açúcar e álcool da BM&F. Isso ocorre justamente num período em que os agentes da cadeia produtiva poderiam buscar nos instrumentos derivativos a proteção de preço contra os recentes aumentos. Ou seja, a intervenção estatal é extremamente prejudicial para um setor que tem potencial de grande expansão e, portanto, necessidade de altos investimentos. A expectativa é que, para atender à crescente demanda por etanol dos mercados interno e externo, a produção de álcool precisará crescer anualmente 10,8% nos próximos 10 anos. E esse crescimento não poderá ocorrer apenas com o capital do próprio setor. É preciso atrair capital externo ao setor sucroalcooleiro, e também capital estrangeiro, para alcançar essas taxas de crescimento, dando fôlego à produção. Para isso, a transparência do mercado é de fundamental importância para a decisão de investimento. O livre funcionamento do mercado, amparado pelas ferramentas que o próprio mercado dispõe, deve prevalecer aos acordos que ainda podem surgir entre o setor e o governo. Caso contrário, o tão esperado crescimento do setor ficará comprometido, mais uma vez pela reintrodução da intervenção estatal num setor que crescia num ambiente de mercado há mais de 15 anos.