Álcool: Petrobras patrocinará evento do setor sucroalcooleiro Ribeirão Preto, 10 - Pela primeira vez a Petrobras vai patrocinar uma feira do setor sucroalcooleiro. A 3ª edição da Feira de Negócios da Agroindústria Sucroalcooleira (Feicana), que acontece de 8 a 10 de março na cidade de Araçatuba (SP), terá entre os apoiadores oficiais a estatal petrolífera brasileira. A informação foi confirmada hoje pela Safra Eventos e pela Usinas e Destilarias do Oeste Paulista (Udop), organizadoras da feira que será lançada oficialmente na próxima quarta-feira (17) na cidade paulista. Segundo o presidente da Udop, Luiz Guilherme Zancaner, as negociações com a Petrobras começaram em setembro e foram concretizadas rapidamente. A empresa terá, além de sua logomarca exposta no material da Feicana, quatro dos 160 estandes previstos para a edição de 2005 do evento. A região de Araçatuba, por ser a única com terras disponíveis a partir de pastagens degradadas, é considerada a nova fronteira agrícola da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo - maior produtor do País da cultura. A Petrobras tem interesse, por meio do seu braço logístico, a Transpetro, de levar para a região dutos de coleta de álcool combustível a ser exportado, assim como para a região de Ribeirão Preto. Além disso, a estatal está reativando centros de captação de álcool nos estados de São Paulo e Paraná para que o produto seja estocado em grandes volumes, o que facilitaria a logística. De acordo com Zancaner, um desses centros de coleta de álcool é sediado em Araçatuba, às margens da hidrovia Tietê-Paraná, e só não foi viabilizado ainda por problemas de logística para o transporte intermodal, que devem ser resolvidos em breve.