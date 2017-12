Álcool: presidente da Transpetro visita futuro duto e Simtec Álcool: presidente da Transpetro visita futuro duto e Simtec O presidente da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), Sérgio Machado, visita hoje o trecho entre Paulínia e Conchas, em São Paulo, onde a empresa deve construir um alcoolduto para o escoamento do combustível até o trecho entre Paulínia e o Rio de Janeiro. À tarde, o presidente da Transpetro participa do Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria Sucralcooleira (Simtec), em Piracicaba, onde fará palestra sobre "A visão da Transpetro na evolução do etanol no Brasil e no mundo e os sistemas logísticos necessários à sua movimentação".O evento termina amanhã na cidade paulista, deve receber 20 mil visitantes de todo e gerar R$ 250 milhões em negócios.