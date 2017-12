Álcool: Requião apresenta ao BNDES programa de expansão do setor Rio, 22 - O BNDES informou em nota que o governador do Paraná, Roberto Requião, esteve hoje na sede do banco para uma reunião com o presidente da instituição, Carlos Lessa, para apresentar o Programa de Expansão do Setor Sucroalcooleiro do Paraná, lançado na última segunda-feira em Curitiba. O governador informou a Lessa, segundo a nota, que o governo estadual e os empresários do setor pretendem investir no programa pelo menos R$ 1,8 bilhão, dos quais cerca de R$ 1,3 bilhão mediante financiamento do BNDES. O governo do Paraná vai construir no Porto de Paranaguá um terminal específico para exportação do combustível, porque a maior parte da produção de álcool será destinada ao mercado externo, principalmente o Japão, que também começa a utilizar álcool na mistura com a gasolina, para reduzir o crescente problema da poluição em suas áreas urbanas. Na reunião, segundo a nota do BNDES, "Lessa não somente garantiu apoio integral ao programa do governo estadual, como sugeriu que o Paraná direcione investimentos também na implantação de um grande projeto de desenvolvimento de biodiesel, oriundo de soja, mamona, colza (canola), girassol ou outras culturas." O presidente do BNDES sugeriu, ainda de acordo com a nota, que as grandes empresas do setor sucroalcooleiro paranaense se unam em um projeto comum, com apoio do BNDES, para produzir biodiesel em grande quantidade.