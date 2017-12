Algodão: Anea reduz projeções de produção e exportação em 2005 São Paulo, 14 - A Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea) divulgou hoje novas projeções sobre oferta e demanda internas em 2004 e 2005, com redução dos volumes de produção e exportação. Em outubro, a Anea previa produção de 1,27 milhão de toneladas em 2005, número revisto em 10 mil toneladas a menos na estimativa de hoje. A exportação foi reduzida de 480 mil toneladas previstas em outubro para 440 mil toneladas. Na mão inversa o consumo interno foi projetado em 920 mil toneladas, contra 910 mil toneladas em outubro, e a importação subiu de 80 mil toneladas para 90 mil toneladas. Quando ao ano em curso a Anea aumentou ligeiramente as estimativas de consumo e exportação, com impacto no estoque de passagem, que caiu de 475 mil toneladas conforme a previsão de outubro para 450 mil toneladas. Confira os números da Anea: 2004 2004 2005 2005 -------------------------------------------- Data 20/out 14/nov 20/out 14/nov -------------------------------------------- Estoque 290 290 475 450 Produção 1.270 1.270 1.270 1.260 Consumo 870 880 910 920 Exportação 325 340 480 440 Importação 110 110 80 90 Estoque 475 450 435 440 --------------------------------------------