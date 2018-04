Algodão: BM&F inaugura laboratório de classificação em Sorriso Algodão: BM&F inaugura laboratório de classificação em Sorriso A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) inaugura hoje seu Laboratório de Classificação de Algodão em Sorriso (MT). O local terá dois aparelhos de classificação de HVI (High Volume Instruments), além de um especialista no setor de classificação com mais de 30 anos de experiência. O Departamento de Classificação da BM&F - que fica em São Paulo, no bairro de Vila Carioca - é responsável hoje pela classificação de cerca de 1,3 milhões de amostras de algodão por ano. Segundo Felix Schouchana, Diretor de Mercados Agrícolas da BM&F, o Laboratório de Sorriso está dimensionado a classificar cerca de 400 mil amostras de algodão por ano, seguindo o mesmo padrão de atendimento e serviço já existente na BM&F.