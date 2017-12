Algodão: Brasil deve voltar à OMC para cobrar pendências do painel Genebra, 28 - Apesar de ter conseguido uma vitória na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os subsídios dados pelos Estados Unidos aos produtores de algodão, o Brasil poderá recorrer aos árbitros internacionais mais uma vez. A partir desta quarta-feira, o Itamaraty e advogados trabalham para definir como o País poderá apresentar um recurso na OMC para pedir que alguns pontos da queixa inicial brasileira sejam condenados. Há poucos meses, o Brasil fez história no sistema comercial internacional ao conseguir que a OMC condenasse os vários programas existentes nos Estados Unidos de auxílio às exportações e produção de algodão. O Itamaraty alegava que os subsídios afetavam de forma negativa as exportações nacionais de algodão e violavam o volume estipulado de ajuda estatal que poderia ser dada nos Estados Unidos. De um modo geral, as queixas brasileiras foram atendidas pela OMC, mas alguns aspectos, como créditos à exportação, não foram completamente condenados pelo árbitros. Outros aspectos, ainda que de uma relevância menor, acabaram sendo ignorados pelos árbitros, que julgaram ter tratado dos assuntos ao condenar boa parte dos programas indicados pelo Brasil. Diplomatas brasileiros, porém, preferiram não comentar quais pontos poderão ser apelados, já que a informação poderia auxiliar na defesa que estará sendo preparada pela Casa Branca. Em Brasília, negociadores confirmam que o objetivo é dificultar ainda mais uma possível manobra do governo americano para continuar subsidiando seus produtos por meio de outros programas. A Representação de Comércio dos Estados Unidos (USTR) já anunciou que irá apresentar um recurso, o que levará o caso ao Órgão de Solução de Disputas da OMC. Considerada como última instância do processo internacional de arbitragem, o órgão levaria mais três meses para definir se a condenação inicial da OMC será mantida ou não. Tanto os Estados Unidos como o Brasil têm até meados de outubro para apresentar o recurso, mas Washington já deixou claro que uma saída para o caso deverá ser negociada.