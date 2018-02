Algodão: Começa hoje a 65ª reunião do ICAC, em Goiânia Algodão: Começa hoje a 65ª reunião do ICAC, em Goiânia Começa hoje em Goiás a Reunião Plenária do Internacional Cotton Advisory Committee (ICAC). O evento acontece até o próximo dia 15 e discutirá, entre outros assuntos, os subsídios americanos ao algodão, o desempenho das últimas safras no Brasil e o potencial externo para a pluma brasileira. Essa será a 65ª reunião internacional do ICAC, que realizará, em 2007, seu encontro na Turquia.