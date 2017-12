Algodão: Conab publica aviso de PEP para o dia 23 com 10 mil t São Paulo, 17 - A Conab publicou hoje o aviso do primeiro leilão de PEP (Prêmio para Escoamento de Produto) para o algodão, agendado para o dia 23, terça-feira da semana que vem. Poderão arrematar os prêmios indústrias de fiação e comerciantes. Exportadores não terão acesso ao PEP, pois se tivessem o País estaria sujeito a acusações de subsídio direto à exportação. O prazo de pagamento deste remate é 23 de dezembro. Os preços de abertura podem ser divulgados até dois dias antes do leilão. O volume de PEP no dia 23 será suficiente para 10 mil toneladas, sendo 5,4 mil toneladas de Mato Grosso, 2,4 mil toneladas da Bahia, 1,5 mil toneladas de Goiás e 700 toneladas de Mato Grosso do Sul. O objetivo do programa é garantir ao produtor o recebimento do preço mínimo oficial do algodão válido para esta safra, que é de R$ 1,35 por libra-peso líquidos. O mercado físico já remunera o produtor bem abaixo disso, há algumas semanas. O governo vai avaliar a demanda por PEP e sua eficácia na sustentação dos preços no mercado físico, para então definir a continuidade do programa.