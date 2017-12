Algodão: Cotlook estima aumento da produção mundial em 2004/05 São Paulo, 26 - Nos últimos meses as estimativas da Cotlook Ltd. para a safra 2004/05 subiram significativamente. Com a projeção de hoje, o aumento supera as 850.000 t. De acordo com a Cotlook a produção mundial no ano safra deverá atingir 24.480.000 t. Os maiores aumentos deverão ocorrer nas safras da China, dos EUA, da Índia e Paquistão. A produção brasileira foi estimada em 1.300.000 t. O consumo, segundo a Cotlook, deve subir 330.000 t para 22.427.000 de t. Confira a tabela com dados de produção na safra 2004/05. ------------------------------------------------------------------ ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ALGODÃO SAFRA 2004/05 ------------------------------------------------------------------ 2003/04 Outubro Novembro Variação no mês ------------------------------------------------------------------ China 4.870.000 6.000.000 6.200.000 +200.000 Estados Unidos 3.963.000 4.659.000 4.909.000 +250.000 Índia 3.009.000 3.230.000 3.400.000 +170.000 Paquistão 1.600.000 1.898.000 1.997.000 + 99.000 Brasil 1.273.000 1.300.000 1.300.000 ------------------------------------------------------------------ Mundo 20.473.000 23.625.000 24.480.000 +855.000 Consumo 21.304.000 22.097.000 22.427.000 +330.000 ------------------------------------------------------------------ Variação Dos estoques +831.000 +1.528.000 +2.053.000