Algodão: Cotlook estima aumento de estoque mundial em 2004/05 São Paulo, 23 - A Cotlook divulgou hoje sua estimativa mensal para a safra mundial de algodão em 2004/05 (de agosto a julho). No Hemisfério Norte a colheita se aproxima do final. No Hemisfério Sul, as chuvas que ocorreram na Austrália melhoraram o nível de água disponível para a irrigação e, conseqüentemente, a estimativa de produção. A estimativa para a safra neste mês ficou em 24.756.000. A projeção para os estoques subiu de 2.053.000 t para 2.200.000 t neste mês. Confira as projeções da Cotlook: ------------------------------------------------------------------ ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ALGODÃO SAFRA 2004/05 - em toneladas ------------------------------------------------------------------ 2003/04 Novembro Dezembro Variação no mês ------------------------------------------------------------------ China 4.870.000 6.200.000 6.200.000 Estados Unidos 3.963.000 4.909.000 4.909.000 Índia 3.009.000 3.400.000 3.400.000 Paquistão 1.600.000 1.997.000 2.204.000 +207.000 Usbequistão 892.000 1.050.000 1.050.000 Afr. Franc Zone 970.000 1.008.000 1.008.000 Turquia 900.000 900.000 900.000 Brasil 1.273.000 1.300.000 1.300.000 Austrália 329.000 522.000 556.000 +34.000 ------------------------------------------------------------------ Mundo 20.466.000 24.480.000 24.756.000 +276.000 Consumo 21.393.000 22.427.000 22.556.000 +129.000 ------------------------------------------------------------------ Variação Dos estoques -927.000 +2.053.000 +2.200.000 ------------------------------------------------------------------ As informações são da Dow Jones.