Algodão: EUA apresentam recurso contra decisão da OMC Genebra, 18 - O governo dos Estados Unidos apresentou hoje, em Genebra, um recurso contra a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) que dava vitória ao Brasil na disputa sobre os subsídios dados por Washington a seus produtores de algodão. O recurso evita que a condenação da OMC seja aplicada contra os Estados Unidos antes das eleições presidenciais. Há dois meses, os juízes da entidade máxima do comércio anunciaram que, a pedido do Brasil, haviam julgado a política de subsídios dos Estados Unidos. Segundo a avaliação, o apoio recebido pelos produtores de algodão era ilegal e afetava de forma negativa as exportações brasileiras. De acordo com a decisão, os Estados Unidos teriam seis meses para retirar seus subsídios à exportação. Programas internos de apoio também teriam de ser modificados. Com o recurso apresentado pela Casa Branca, o caso se arrastará por mais três meses. O Brasil ainda promete apresentar uma contra-apelação para garantir vitória em todos os pontos da disputa.