Algodão: leilão de PEP terá preço de abertura de R$ 4,05/arroba Brasília, 19 - O governo fará na próxima terça-feira (23) o leilão de Prêmio de Escoamento do Produto (PEP) para 10 mil toneladas de algodão. O volume será distribuído da seguinte forma: 2.400 toneladas na Bahia; 1.500 toneladas em Goiás; 700 toneladas em Mato Grosso do Sul e 5.400 em Mato Grosso. O destino do algodão ainda não foi definido pelo governo, isto é, as indústrias de têxteis de qualquer parte do País poderão comprar o algodão e depois receber o valor do PEP fixado pelo governo. O prêmio inicial do leilão será de R$ 4,05 por arroba ou R$ 0,27 por quilo. O prêmio será único para todos os estados, pois os preços do algodão no mercado são parecidos, explicou há pouco o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin. Ele disse que os preços médios estão na faixa de R$ 41 por arroba, portanto abaixo do mínimo de garantia de R$ 44,60 por arroba. Na operação o governo deve gastar até R$ 2,7 milhões para equalizar o custo de transporte da mercadoria da região fornecedora até o destino final. De acordo com o secretário, após este primeiro leilão, o governo vai avaliar a situação do mercado, mas a idéia é fazer leilões semanais até o limite de 50 mil toneladas de algodão.