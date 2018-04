Algodão: leilão de Pepro será realizado hoje Algodão: leilão de Pepro será realizado hoje Conab realiza o primeiro leilão de Prêmio Equalizador ao Produtor (Pepro) de algodão em pluma desta safra no próximo dia 18. Na operação, será ofertada subvenção para 236.666 toneladas do produto de nove estados. O valor de abertura do prêmio será R$ 11,25 por arroba (15kg). Nessa modalidade, os participantes são os próprios produtores, que deverão se comprometer em vender o produto pelo menos pela diferença entre o preço mínimo (R$ 44,60 por arroba) e o prêmio arrematado. A cotação do dólar está empurrando para baixo o preço do algodão. A maioria dos cotonicultores negociou a produção desta safra antecipadamente já em 2005 e no ano passado e destinou parte do produto para a exportação. Com a queda no câmbio, o preço nesses contratos ficou abaixo do mínimo. Nesta safra, a produção de algodão em pluma está estimada em 1,4 milhões de toneladas. A previsão de analistas da Conab é de que desse total serão consumidas internamente 905 mil toneladas. O restante deverá ser destinado a exportaçãoetor produtivo, parlamentares e secretários da agricultura dos estados.