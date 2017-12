Algodão: PEP do dia 30 inclui Minas Gerais em oferta de 10 mil t São Paulo, 24 - A Conab publicou hoje o aviso para o leilão de PEP (Prêmio de Escoamento de Produto) do próximo dia 30. Minas Gerais foi incluído entre os Estados para onde o prêmio é válido, ao lado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. A oferta total de PEP é para 10 mil toneladas, sendo 440 t para Minas Gerais, 650 t para Mato Grosso do Sul, 1.470 t para Goiás, 2,3 mil t para a Bahia e 5.140 t para Mato Grosso. O preço de abertura dos prêmios deve ser divulgado até a sexta-feira. O primeiro leilão de PEP para algodão fracassou, ontem, com remate de 486 toneladas de um total ofertado de 10 mil toneladas. Foram arrematados PEP para 216 mil toneladas da Bahia, de oferta de 2,4 mil toneladas, e 270 toneladas de Goiás, de oferta de 1,5 mil toneladas. Não houve interesse por PEP para nenhum quilo de algodão de Mato Grosso, o maior estado produtor do País cuja oferta no leilão era para 5,4 mil toneladas. Também não houve interesse por PEP para 700 toneladas de Mato Grosso do Sul.