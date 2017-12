Algodão: produtores da Flórida avaliam prejuízos com furacão Ivan São Paulo, 24 - O produtor Copeland Griswold estava acabando de pagar o refinanciamento de suas dívidas de 9 anos atrás, acumuladas após ter perdido toda a sua produção com os furacões Erin e Opal, quando uma nova tormenta, o furacão Ivan, voltou a destruir sua produção de algodão. Como muitos dos seus vizinhos, Griswold acredita que conseguirá salvar boa parte de sua safra de amendoim, mas a sua plantação de 607 hectares de algodão foi fortemente afetada. "Posso dizer que 97% foi perdido", disse ele à Dow Jones. "Estou ficando muito velho para lidar com dívidas de milhões de dólares", afirmou o produtor de 75 anos e que já está há uma semana sem energia. A produção de algodão, amendoim e pecan da região responde por uma pequena parte da economia da Flórida. A safra de amendoim fatura US$ 35 milhões por ano, menos recursos do que as safra de pimenta e batata. A produção de algodão na Flórida é ainda menos importante, faturando US$ 22 milhões, o que não representa nem a 1% da safra dos Estados Unidos. Mas em algumas regiões da Flórida o efeito foi devastador para a economia local. "Nós perdemos 100% da safra de algodão", disse Travis Kelly, representante do USDA no condado de Milton, no noroeste do Estado. No caso da Alabama, estado vizinho e também muito afetado pelo Ivan, centenas de fazendeiros dependem do algodão para sua sobrevivência. As informações são da Dow Jones.