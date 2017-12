Algodão: produtores pedem transgênicos para diminuir custos Brasília, 6 - Produtores de algodão defenderam hoje a liberação do cultivo de sementes geneticamente modificadas no País como forma de reduzir os custos de produção da atividade e de colocar o País no mesmo patamar de competitividade de outros países. Estados Unidos, China, África do Sul, Austrália, Índia, México, Colômbia e Indonésia têm autorização para cultivo de algodão transgênico. Eles respondem por cerca de 65% da produção mundial, estimada em 20 milhões de toneladas. No Brasil, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CNTBio) anunciou, em novembro, autorização para comercialização e cultivo de sementes de algodão que apresentem o limite de até 1% de transgenia, mas a decisão foi contestada pelo Ministério do Meio Ambiente. "Sem o algodão transgênico, a produção no País perderá competitividade. Não conseguiremos competir com outros importantes produtores, que gastam menos para produzir", argumentou o vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), João Carlos Jacobsen Rodrigues. Ele participou nesta segunda-feira, em Brasília, do evento "Biossegurança do Algodão Transgênico", organizado pela Associação Nacional de Biossegurança (ANBio), que defende os transgênicos. Para justificar seu argumento, ele apresentou dados relativos aos custos de produção do algodão nos Estados Unidos, China, Brasil, Austrália e Argentina. Nessa lista de países, é o Brasil que gasta mais para produzir algodão: US$ 1500 por hectare, na média do País. "Desse total, US$ 540 são gastos com defensivos e inseticidas. Com o algodão transgênico, poderíamos reduzir em 30% os gastos", argumentou. Na Argentina, o custo de produção é de US$ 614 por hectare. De acordo com Rodrigues, os gastos com agroquímicos são menores nos países onde o cultivo de algodão transgênico é permitido. Ele informou que os produtores brasileiros gastam com inseticidas e defensivos US$ 574,85 por hectare de lavoura de algodão, muito acima dos US$ 360 por hectare da Austrália, que aparece na segunda colocação entre os cinco países citados acima. O gasto total com agroquímicos é de US$ 183,64 por hectare nos Estados Unidos.