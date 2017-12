Algodão: terceiro leilão de PEP negociou 73,5% da oferta São Paulo, 7 - O terceiro leilão de PEP (Prêmio de Escoamento de Produto) de algodão negociou hoje 73,54% da oferta total para 10 mil toneladas. O valor inicial do prêmio, de R$ 6,30 por arroba, se confirma como atrativo e melhora a demanda desde o leilão da semana anterior. Houve deságio de 9,5% apenas nos lotes de PEP para algodão de Mato Grosso, cujo prêmio ficou em R$ 5,70/arroba. Toda a oferta de PEP para Mato Grosso, para 5,14 mil toneladas, foi arrematada no leilão de hoje. Da oferta de PEP para 2,3 mil toneladas da Bahia o remate foi de 2,079 mil toneladas. Para algodão de Goiás a oferta era de 1,47 mil toneladas, e o remate foi de 108 toneladas. A oferta para Minas Gerais era de 440 toneladas, com remate de 27 toneladas. Não houve interesse em PEP para Mato Grosso do Sul, cuja oferta era para 650 toneladas. O segundo leilão de PEP algodão, realizado no dia 30 de novembro, obteve remate de 50,7% da oferta total para 10 mil toneladas, sendo 440 t para Minas Gerais, 650 t para Mato Grosso do Sul, 1.470 t para Goiás, 2,3 mil t para a Bahia e 5.140 t para Mato Grosso. Não houve deságio em nenhum lote arrematado. O primeiro leilão de PEP para algodão fracassou, no dia 23 de novembro, com remate de 486 toneladas de um total ofertado de 10 mil toneladas. Foram arrematados PEP para 216 mil toneladas da Bahia, de oferta de 2,4 mil toneladas, e 270 toneladas de Goiás, de oferta de 1,5 mil toneladas.