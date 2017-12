Algodão: USDA prevê produtividade recorde em 2004/2005 São Paulo, 10 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) aumentou sua estimativa de produção da safra 2004/05 para o volume recorde de 22,82 milhões de fardos de 480 libras-peso (4,968 milhões de t), sobre os 22,55 milhões de fardos (4,909 mi/t) de novembro. Os produtores ainda devem colher algodão de uma área de 5,35 milhões de hectares, estável em relação ao mês anterior, mas a produtividade deve aumentar para uma média recorde de 828 libras por acre (738,85 quilos de algodão em pluma por hectare), ultrapassando o recorde anterior de 730 libras (651,40 kg/hectare) em 2003. De acordo com o USDA, a produtividade deve melhorar nos estados de Arkansas, Califórnia, Mississippi, Missouri, Novo México, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee e Texas. As informações são da Dow Jones.