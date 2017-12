Algodão: Wedekin pode anunciar PEP em Cuiabá na quinta-feira Brasília, 9 - O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, volta amanhã do Chile direto para Cuiabá, ontem tem reunião marcada com a Federação de Agricultura de Mato Grosso (Famato) na quinta-feira 11. A expectativa da Associação Mato-grossense de Produtores de Algodão (Ampa) é de que os últimos detalhes para o programa de PEP (Prêmio de Escoamento de Produto) para a fibra sejam definidos na reunião de quinta-feira, sendo que o anúncio do programa pode ser feito lá. O Ministério não confirma a expectativa. Wedekin foi ao Chile para reuniões sobre defesa sanitária.