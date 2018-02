Alimento e bebida puxam IPCA-15 para 0,29% em junho, apura FGV Rio, 22 - A inflação medida pelo IPCA-15 ficou em 0,29% em junho, ante 0,26% em maio, segundo divulgou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio no teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções (0,20% a 0,29%) e acima da mediana de 0,25%. O grupo de Alimentação e Bebidas, com alta de 0,71%, contribuiu com mais da metade, ou 0,15 ponto porcentual, da taxa de junho. A maior pressão individual sobre o IPCA-15 foi dada pelo leite pasteurizado, cujo preço do litro ficou 7,85% mais caro e gerou contribuição de 0,08 ponto porcentual na taxa mensal. Os queijos (2,13%), leite em pó (1,98%) e creme de leite (1,95%) também tiveram reajustes. Além do leite e derivados, o consumidor passou a pagar mais 18,82% pelo quilo da cebola (18,82%), pelo feijão carioca (9,99%), pela batata-inglesa (6,10%) e pela dúzia de ovos (2,96%). Esses aumentos refletiram no aumento das refeições fora de casa (1,21%). Os artigos de vestuário tiveram alta de 1,08%, sob impacto dos reajustes de 1,24% nos calçados e 1,30% nas roupas femininas.Em contrapartida, houve redução nas despesas com combustíveis (-1,18%). O litro do álcool registrou queda de 6,47%, com reflexo sobre a gasolina, que caiu 0,78%. No primeiro semestre, o IPCA-15 acumulou alta de 2,18%. Em 12 meses, a taxa subiu 3,44%. Os técnicos do IBGE não concedem entrevista para comentar os resultados desse indicador.