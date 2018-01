Alimentos: Fispal Nordeste ocorre em Olinda (PE) Alimentos: Fispal Nordeste ocorre em Olinda (PE) Realizada pelo quarto ano consecutivo, a Fispal Nordeste ocupará o Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE), entre os dias 7 e 10 de novembro de 2006, das 16 às 22 horas, apresentando produtos de empresas envolvidas na cadeia produtiva de alimentos. A feira tem como objetivo proporcionar novas oportunidades de negócios às marcas regionais, atraindo compradores da cadeia integrada do setor, que envolve embalagens, tecnologia, processos, alimentos e bebidas e também distribuidores, varejistas e operadores do mercado de alimentação fora do lar (food service). Na edição de 2005, a Fispal Nordeste reuniu cerca de 250 expositores e recebeu aproximadamente 25 mil profissionais, principalmente das Regiões Norte e Nordeste. A 4ª Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Embalagens e Serviços para Alimentação (Fispal Nordeste) será no Centro de Convenções de Pernambuco, que fica no Complexo Viário Vice-Governador Barreto Guimarães, S/N, Olinda. A Central de Relacionamento da Fispal funciona no tel. (11) 5694-2666.