Alimentos sobem no varejo e registram fim da deflação, apura FGV Rio, 18 - No varejo, o IPC-10 acumula aumentos de 2,68% no ano e de 3,40% em 12 meses até junho. A informação foi anunciada há pouco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que divulgou hoje o IGP-10 desse mês - sendo que o IPC-10 representa 30% do total do IGP-10. De acordo com a fundação, a aceleração na taxa do IPC-10, de maio para junho (de 0,20% para 0,28%) foi causada principalmente pela elevação de preços expressiva no grupo Alimentação (de -0,55% para 0,49%), única classe de despesa a registrar fim de deflação de preços, no período. Na análise por produtos, as altas de preço mais expressivas no varejo, no IGP-10 de junho, foram registradas em leite tipo longa vida (10,03%); cebola (20,49%) e batata-inglesa (6,29%). Já as mais significativas quedas de preço foram apuradas em tomate (-16,74%); beterraba (-20,89%); e laranja pêra (-7,38%). Os outros grupos apresentaram desaceleração ou queda de preços, como Habitação (de 0,45% para 0,43%); Vestuário (de 0,86% para -0,15%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,65% para 0,57%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,05% para -0,22%); Transportes (de 0,43% para -0,27%) e Despesas Diversas (de 0,81% para 0,27%).