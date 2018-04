ALL tem Ebitda 3,6% maior no 2o tri com aumento em volumes no país

A companhia informou Ebitda de 388,8 milhões de reais no trimestre passado ante 375,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2008. No semestre, a empresa apurou alta de 4,2 por cento no Ebitda, para 637,9 milhões de reais.

Segundo a ALL, o volume de cargas cresceu 9,1 por cento no Brasil no segundo trimestre, para 9,77 bilhões de TKU, impulsionado por ganhos de participação de mercado no segmento industrial e por expansão de 16,3 por cento de volume nos fluxos de exportação de commodities agrícolas.

A alta aconteceu apesar de redução de 38,7 por cento no volume transportado de fertilizantes, a principal carga de retorno no segmento de commodities agrícolas.

"Em 2009, uma vez que não há pressão sobre os preços de fertilizantes, está acontecendo exatamente o contrário (do primeiro semestre de 2008) e as aquisições de fertilizantes devem ocorrer principalmente entre junho e outubro, indicando um volume expressivo de carga de retorno para o segundo semestre", informou a ALL em comunicado.

A ALL manteve previsão de crescimento de volume entre 10 e 12 por cento no Brasil em 2009.

(Por Alberto Alerigi Jr.)