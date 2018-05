Amazon surpreende ao divulgar prejuízo de US$ 7 mi

A receita da Amazon, no entanto, subiu 22%, para US$ 15,7 bilhões, ante previsão de entre US$ 14,5 bilhões e US$ 16,2 bilhões feita anteriormente pela empresa. Analistas previam receita de US$ 16,98 bilhões. A margem bruta da companhia cresceu para 28,6%, de 26,1%.

Para o terceiro trimestre, a Amazon projeta prejuízo entre US$ 65 milhões e US$ 440 milhões, enquanto a receita deve ficar entre US$ 15,45 bilhões e US$ 17,5 bilhões.

As ações da companhia fecharam o pregão tradicional com alta de 1,49% e caíam 1,80% no after hours. No acumulado do ano, os papeis da Amazon avançaram 21%. Fonte: Dow Jones Newswires.