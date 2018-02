Amazon vai comprar rede de lojas Whole Foods por US$ 13,7 bilhões

A Amazon.com informou que vai comprar a Whole Foods Market em um acordo avaliado em cerca de US$ 13,7 bilhões, incluindo dívida. A oferta de US$ 42 por ação representa um prêmio de 27% em relação ao preço de fechamento da Whole Foods na quinta-feira.

A negociação das ações da Whole Foods foi interrompida a US$ 32,77 no pré-mercado, enquanto as ações da Amazon subiam 0,5%, a US$ 969.

Excluindo dívida, o acordo estaria avaliado em US$ 13,39 bilhões, com base em 318,9 milhões de ações diluídas em circulação até 9 de abril.

A Whole Foods, uma rede de lojas com foco em produtos naturais e orgânicos, continuará a operar sob sua marca, disseram as empresas. John Mackey seguirá como presidente-executivo da rede, cuja sede continuará sendo em Austin, no Texas.

A Amazon e a Whole Foods esperam concluir o acordo durante o segundo semestre de 2017.