Ambev compra cervejaria artesanal paulista Colorado

A fabricante de bebidas Ambev fechou a compra da Colorado, marca especializada em cervejas artesanais de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, informou a maior cervejaria do país nesta terça-feira. A Colorado, informou a Ambev, tem um faturamento anual de cerca de R$ 18 milhões. O valor da operação não foi divulgado.

O fundador da marca, Marcelo Carneiro, continuará à frente da companhia. Fundada em 1996, a Colorado produz cervejas que misturam malte e lúpulo com ingredientes como café, rapadura, mandioca, mel e castanha do Pará. A empresa exporta para mercados como França e Estados Unidos.

Procurada, a Colorado não comentou o assunto.

O negócio ocorreu depois que a Ambev anunciou uma associação com a mineira Wäls em fevereiro deste ano, incrementando estratégia de apostar em cervejas premium, que possuem maior margem. Na ocasião do negócio com a Wäls, o diretor de marketing da Ambev afirmou que a companhia não descartava se aliar a outras cervejarias artesanais.

(Com Agência Estado)