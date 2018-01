Ambev aposta no mercado de sucos e compra marca Do Bem

A AmBev, maior fabricante de cervejas e refrigerantes do País, anunciou nesta segunda-feira, 25, a compra da marca Do Bem, empresa de bebidas com apelo saudável criada no Rio de Janeiro em 2007. Com o negócio, a dona das marcas de cerveja Skol, Brahma e Antarctica, reforça seu portfólio de produtos com sucos. Os detalhes da transação e o valor desembolsado pela Ambev não foram divulgados.

“A Do Bem chega para expandir e fortalecer a atuação da divisão de não alcoólicos da companhia”, informou a AmBev em comunicado enviado por e-mail. “A transação não é material para a Ambev e, em momento oportuno, daremos mais detalhes.”

A decisão da Ambev ocorre em um momento de retração na venda de refrigerantes no País. No ano passado, o volume de bebida produzido caiu quase 6%, o pior resultado em cinco anos. A fabricação de refrigerantes vem registrando quedas mensais sucessivas desde fevereiro do ano passado e deve continuar caindo neste ano.

A fabricante de bebidas que atraiu o interesse da Ambev foi fundada por Marcos Leta, antes mesmo de completar 30 anos de idade. Hoje, ela tem operações na França, Espanha e Portugal. Além de sucos e chás, a empresa também produz barras de cereais.

Marcos Leta fundou a Do Bem após largar o mercado financeiro. Vendeu o carro, o apartamento e decidiu viajar pelo mundo para provar bebidas e conhecer tecnologias. A ideia surgiu em sua loja de sucos preferida, quando ele pensou em colocar a bebida numa caixinha.

Os sucos são vendidos em embalagens ultracoloridas, com linguagem informal. Foram dois anos da pesquisa à produção, que começou no fim de 2008, com maquinário alugado. A fórmula encontrada pela empresa carioca tem inspiração em marcas estrangeiras de suco criadas também por jovens empreendedores, com apelo natural e marketing divertido.