Ambev e Whirlpool iniciam venda de máquina de bebidas em cápsulas

SÃO PAULO - A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool e a de bebidas Ambev oficializaram nesta terça-feira, 19, a criação de uma joint venture para produção de uma máquina de bebidas por cápsulas. A Ambev injetou R$ 119 milhões para deter 50% da B.blend Máquinas e Bebidas SA. Os outros 50% são detidos pela Whirlpool.

As empresas começam hoje as vendas da nova máquina, também chamada B.blend, nas cidades de São Paulo e Campinas. O CEO da B.blend, Thiago Nori, não deu detalhes sobre quando pode ocorrer a expansão das vendas para outras regiões.

O primeiro produto da Ambev a ser produzido em cápsulas será o Guaraná Antarctica, que entrará no portfólio da B.blend até o fim do ano. Outras bebidas podem passar a ser vendidas em cápsulas ao longo do ano.

O vice-presidente de Refrigerantes e Não-alcoólicos da Ambev, Marcel Regis, não quis adiantar quais outros produtos serão oferecidos. A máquina permite produzir, além de refrigerantes, chás gelados e energéticos.

No início, as primeiras 500 máquinas serão vendidas a R$ 3.499. Junto com a máquina, no valor está incluso um pacote que inclui cápsulas e participação em experiências de degustação de novos sabores.